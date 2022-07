Noleggio barche Sicilia: dove conviene andare?

Le vacanze estive sono alle porte ma c’è ancora chi non si è organizzato; se sei tra loro allora questo post fa per te: non è troppo tardi ma certamente dovrai darti da fare per trovare offerte competitive in posti da sogno. Una valida opzione? Sicuramente raggiungere la Sicilia. Questa regione magnifica ha tantissimo da offrire: storia, arte, cibo e ovviamente alcune delle spiagge più belle al mondo. Come esplorarla? Il nostro consiglio è di dedicare alla regione almeno una settimana e per l’estate, complici le temperature davvero alte, godersi spiagge e borghi vicino al mare. Per evitare la calca, non stare in luoghi eccessivamente affollati, non dover gestire l’auto da parcheggiare e soprattutto godersi alcune delle calette più belle, consigliamo il noleggio barche in Sicilia.

Noleggio Barche Sicilia: dove prenotare?

Sicily Boat Rentals è il sito web che vogliamo consigliarti se stai cercando chi si occupa di noleggio barche in Sicilia. La flotta è davvero ampia: puoi scegliere tra yacht luxury, catamarani disponibili da 38 fino a 77 piedi, charter, motoscafi e molto altro ancora. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Con prezzi in chiaro sul sito web puoi farti un’idea e prenotare in modo preciso. Come funziona il servizio? Ti basterà utilizzare l’interfaccia grafica davvero semplice: in primis devi inserire la destinazione, poi le date e cliccare su ricerca in modo da poter vedere quali opzioni siano disponibili per quel determinato periodo.

Vacanza in Barca in Sicilia: cosa vedere?

Dopo aver noleggiato una barca per una vacanza in Sicilia non ti resta che iniziare ad organizzare il tuo itinerario; in questo articolo vogliamo svelarti alcune delle località più belle da non perdere durante l’estate.

Una delle mete più belle che consigliamo di non perdere è sicuramente San Vito Lo Capo; oltre ad essere una destinazione amatissima via terra, lo è anche via mare. da qui inoltre è possibile spesso partire noleggiando la barca. Da qui la prima tappa consigliata è sicuramente la Riserva Naturale dello Zingaro ma è piuttosto semplice anche raggiungere i Faraglioni di Scopello che sono tra gli angoli più suggestivi di questa isola.

Devi sapere che attorno alla Sicilia si trovano tante isole di dimensioni più piccole ma di fama internazionale; tra le più famose ci sono le Egadi. Perle autentiche del Mar Mediterraneo sono capeggiate da Favignana, dove puoi arrivare in barca godendoti alcune delle spiagge più belle al mondo ma consigliamo anche di non perdere Levanzo e Marettimo.

Tra le location più belle c’è anche la Riviera dei Ciclopi: conosciuta per essere legata alle storie dell’Odissea e alle avventure di Omero, deve il nome in realtà ai faraglioni. Di origine vulcanica, come molte delle isole di questa zona, ha dei colori molto scuri che contrastano con il mare meraviglioso.

Chi cerca una vacanza esclusiva e luxury allora dovrebbe raggiungere la Baia di Taormina e visitare la splendida Isola Bella; con un nome così è davvero impossibile non visitarla! Collegata alla terraferma per una piccolissima lingua di terra che scompare con la marea, si può raggiungere solo con piccole imbarcazioni.

E dalla Costa Palermitana invece? Chi raggiunge la Sicilia in Aereo molto probabilmente atterrerà a Palermo; da qui noleggiare una barca non è difficile e ci sono anche incantevoli località da raggiungere. Oltre ai celebri golfi di Mondello e Sferracavallo, consigliamo una visita a Capo Zafferano, conosciuto per le calette e i faraglioni.

Infine, tra le location più belle c’è la Scala dei Turchi: nonostante in questo momento siano in forte pericolo per lo stato di abbandono e per l’usura provocata dai fenomeni atmosferici, ad una certa distanza è possibile osservarle rimanendo incantati a vedere quanto questo bianco contrasti con il turchese del mare.