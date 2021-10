La vicequestore Schillirò nominata dirigente del sindacato Cosap.

Arriva l’ancora di salvezza per Nunzia Alessandra Schillirò, il vicequestore di Roma, originaria di Gorizia, diventata famosa per il suo intervento contro il green pass in piazza del Popolo nella capitale, che aveva rinfocolato il fronte dei contrari alla misura decisa dal governo.

A mettere al riparo Schillirò dalle minacciate punizioni è il sindacato di polizia Cosap, che l’ha nominata dirigente nazionale per le pari opportunità. Con questo incarico la vicequestora non potrà essere più punita per le sue “dichiarazioni gravissime”, utilizzando un’affermazione del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Pertanto, gli eventuali provvedimenti disciplinari a suo carico dovranno interrompersi. Inoltre, Schilirò potrà ora continuare a intervenire in manifestazioni politiche nella sua veste di sindacalista della polizia. La Cosap ha precisato, infatti, che al nuovo dirigente sindacale “vanno attribuite tutte le prerogative previste dalla normativa vigente”.

