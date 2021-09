La difesa di Salvini alla poliziotta di Gorizia contro il Green Pass.

Le sue dichiarazioni hanno fatto scalpore e continuano a far discutere. Ma ora, in “soccorso” di Nunzia Alessandra Schillirò, la poliziotta di Gorizia che ha espresso contrarietà al Green Pass su un palco di Roma, dove presta servizio, arriva Matteo Salvini.

Il leader della Lega ha difeso Schillirò, vicequestore nella Capitale: “Non era in divisa, ha solo espresso un’opinione“. Parole di un ex ministro dell’Interno.

Intanto, però, l’agente rischia il licenziamento, poiché dopo il procedimento disciplinare aperto dalla Polizia potrebbero arrivare misure più drastiche.

