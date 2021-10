Da Udine a Trieste un altro sabato di proteste contro il green pass

Le proteste contro il green pass in Friuli Venezia Giulia.

“È tempo di agire. Vaccinati e non vaccinati insieme contro il green pass”. Ripetendo uno slogan ormai noto anche oggi non sono mancate le proteste in Friuli Venezia Giulia contro il passaporto verde. Questa mattina diversi manifestanti si sono seduti in strada a Trieste davanti a piazza Unità per far sentire la loro voce, approfittando anche della visibilità garantita dall’evento della Barcolana.

Nel pomeriggio i contrari all’obbligo del certificato si sono trovati, invece, in piazza Libertà a Udine. Una manifestazione pacifica che va avanti ormai da settimane e che raduna sempre alcune centinaia di persone per ricordare la contrarierà alla misura decisa dal governo e che dal 15 ottobre sarà obbligatoria per lavorare.

(Visited 234 times, 234 visits today)