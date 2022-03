Le nuove regole nelle scuole del Fvg.

Nuove regole anche nelle scuole del Fvg dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge che contiene le disposizioni per il superamento delle misure anti covid.

Fino al 15 di giugno rimane in vigore l’obbligo di vaccinarsi per tutto il personale scolastico. Tuttavia, dal primo aprile, gli insegnanti non vaccinati potranno comunque svolgere il proprio lavoro di supporto all’istituzione scolastica. Tradotto, significa fondamentalmente che i docenti senza vaccino potranno tornare a scuola e lavorare, ma non potranno tornare in classe con gli studenti. La vaccinazione, secondo questo decreto, costituirebbe un requisito indispensabile per svolgere le attività insieme agli alunni.

A gennaio di quest’anno, i docenti che non risultavano essere in regola con le vaccinazioni nelle scuole dei Friuli Venezia Giulia erano il 5,58% del totale, 1.086 su 19.447 in servizio. Nelle scuole paritare il numero era inferiore. A non essere vaccinato era il 4,5% del corpo docenti.

Il ricorso dei docenti della provincia di Udine.

Il numero probabilmente ad oggi è cambiato, in linea con l’andamento nazionale, eppure le polemiche si protraggono ancora nel tempo. Nel mese di febbraio, una decina di docenti non vaccinati della provincia di Udine si erano rivolti al giudice per chiedere di essere reintegrati a scuola. Ciò che contestavano era l’obbligo vaccinale, rivendicando il diritto a lavorare con il tampone molecolare negativo. Proprio a breve, il 30 marzo, a Udine si entrerà nel merito delle loro richieste e recriminazioni.

(Visited 367 times, 367 visits today)