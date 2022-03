Nel nuovo negozio Tk Maxx lo shopping diventa una caccia al tesoro

Il nuovo negozio Tk Maxx.

Oggi alle 9 del mattino si sono aperte le porte del primo negozio Tk Maxx in Carinzia. D’ora in poi i cercatori di tesori hanno la possibilità di trovare grandi marche e pezzi di design all’Atrio Villach.

TK Maxx continua la sua espansione arriva nella parte più meridionale dell’Austria. All’Atrio Villach, gli amanti dello shopping e della e gli amanti della moda, così come tutta la famiglia, troveranno tutto ciò che i loro cuori desiderano nei 2.200 metri quadrati di negozio: dalla moda e le scarpe delle grandi marche alle borse firmate, ai cosmetici di cosmetici di alta qualità, giocattoli e pezzi d’arredamento – tutto sotto lo stesso tetto e sempre fino al 60 per cento meno del prezzo di vendita consigliato.

Il concetto di shopping di TK Maxx si chiama off-price e significa offrire ai clienti il miglior valore possibile per il denaro. Questo è dovuto all’enorme rete di acquirenti che viaggiano tutto l’anno alla ricerca delle ultime tendenze e negoziano i migliori prezzi possibili.

Nuovi tesori ogni giorno

Ogni negozio offre in media 50.000 articoli: più volte alla settimana ogni negozio riceve fino a 10.000 nuovi entusiasmanti articoli. Questa vasta gamma di prodotti invita ora anche i clienti di Villach a un’emozionante caccia al tesoro alla ricerca di occasioni esclusive. Dimenticate la vostra lista della spesa e lasciatevi ispirare da una grande varietà di marche e prodotti! Tutto è ordinato per categoria di prodotto e per taglia, il che aiuta i clienti a risparmiare molto tempo.

Per coloro che sono nuovi a Tk Maxx: il miglior suggerimento è quello di iniziare la caccia al tesoro in reparti come Casa o Borse una buona opportunità per trovare articoli ed etichette di cui i clienti si innamoreranno. I clienti devono essere veloci: Tk Maxx non ha magazzini e i pezzi di design vanno via rapidamente.

Informazioni su TK Maxx

TK Maxx è il principale rivenditore off-price che fornisce una vasta gamma di grandi etichette nei seguenti reparti: Donna, Uomo, Bambini, Accessori, Scarpe e Home & Living e questo sempre fino al 60 per cento in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato. TK

Maxx offre ai clienti una varietà di prodotti in continua evoluzione e un’esperienza di shopping unica: migliaia di singoli articoli vengono migliaia di singoli articoli vengono consegnati nei negozi in Austria più volte alla settimana – così i clienti possono scoprire nuovi tesori ogni giorn

