La sua grande passione per le moto e il dolore degli amici, Omar muore a soli 30anni

Omar Baulini è la vittima del tragico incidente di Manzano.

Manzano sotto shock per la morte di Omar Baulini, il 30enne che ieri pomeriggio, ha perso la vita in moto lungo la ex provinciale bis.

Quella moto che era la sua grande passione. Omar stava viaggiando in sella alla sua Suzuki quando, poco prima delle 17, ha perso il controllo della due ruote impattando contro il guard rail e finendo in un fossato a lato della strada. La moto invece ha proseguito strisciando per terra e finendo contro un’auto che stava arrivando sulla corsia opposta.

A dare l’allarme, sono state le persone che si trovavano lì in quel momento e che hanno avviato una rianimazione cardiopolmonare, guidati al telefono dall’operatore della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Sul posto poi sono giunti i soccorritori, ma nonostante i tentativi disperati di rianimare il giovane, Omar non ce l’ha fatta.

Il 30enne lavorava come meccanico alla Vecar di Pradamano: una vera e propria passione per le moto e per i motori che, oltre a lavoro, lo impegnava anche nel tempo libero. Sono tanti gli amici e i conoscenti che si stringono nel dolore della mamma Daniela e del fratello Eric. Lo descrivono come un ragazzo sorridente e di compagnia, che amava girare il Friuli insieme alla sua moto.