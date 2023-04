L’omicidio in zona viale Volontari a Udine.

Un uomo di 59 anni, originario di San Vito al Tagliamento, è stato trovato morto stamattina, alle prime luci dell’alba, a Udine nella zona di viale Volontari. Dalle prime informazioni si sospetta si possa trattare di omicidio. Il corpo è stato trovato nella galleria dell’ex cinema Capitol intorno alle 6 di sabato mattina, da una passante che ha subito dato l’allarme.

Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores/Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’automedica e di un’ambulanza. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione. Sul posto sta indagando la polizia, che al momento non esclude alcuna ipotesi in merito alle cause della morte. Sul corpo del 59enne sono state trovate alcune ferite, la natura delle quali rimane ancora da chiarire.

Nel frattempo emergono alcuni dettagli sulla vittima. Si tratterebbe, secondo alcune testimonianze, di un senzatetto frequentatore abituale della zona dell’ex cinema Capitol. Viene descritto come una persona tranquilla, che non dava mai fastidio a nessuno, che girava con una vecchia valigia piena delle sue cose e ogni tanto si fermava a dormire proprio nella galleria dove è stato ritrovato il suo corpo senza vita.