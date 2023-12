Entra all’ospedale di Udine con 2 coltelli e tenta di rubare una borsa

L’uomo è stato bloccato dai carabinieri.

Un uomo di 48 anni, originario della provincia di Bari e senza fissa dimora, è stato fermato oggi dai carabinieri del servizio Radiomobile di Udine dopo aver tentato un furto nell’ospedale Santa Maria della Misericordia.

E’ accaduto nelle prime ore di questa mattina, quando l’uomo ha varcato le porte dell’ospedale e si è diretto verso uno dei reparti di terapia intensiva. Qui, in modo furtivo, ha cercato di sottrarre una borsa appartenente a un’infermiera che stava prestando servizio in quel momento. L’intervento rapido degli addetti alla sicurezza dell’ospedale e l’efficace coordinamento con i carabinieri della Radiomobile di Udine hanno permesso di trattenere l’uomo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. La perquisizione effettuata dai carabinieri ha rivelato che il 48enne aveva addosso due coltelli: uno con una lama di 21 centimetri e l’altro con una lama di 16 centimetri.

Il sospettato è stato immediatamente denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per tentato furto e detenzione abusiva di armi.