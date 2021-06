I forti ritardi del treno tra Carnia e Trieste.

A Palmanova si guasta un passaggio a livello e la circolazione dei treni subisce forti rallentamenti. È accaduto questa mattina e i disagi non sono mancati.

Il treno R 16605 Carnia-Udine-Trieste viaggiava con 40 minuti di ritardo. Inoltre, come informa il Comitato Pendolari Friuli Venezia Giulia, è stato soppresso il convoglio 16467 da Udine a Trieste, con i viaggiatori che sono stati dirottati sul treno successivo per Monfalcone-Trieste via Gorizia e per Trieste via Cervignano.

