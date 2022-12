L’uomo ha mostrato una patente che è risultata essere falsa.

E’ stato sorpreso alla guida di una moto con una patente falsa. E’ accaduto a Udine lo scorso sabato durante alcuni controlli della polizia locale in via San Daniele. Gli agenti hanno fermato il conducente: il 38enne ha presentato una patente di guida polacca che, dopo un’esame approfondito, presentava elementi difformi dai modelli legali.

Il documento è stato quindi sottoposto a sequestro penale e l’intestatario denunciato all’Autorità Giudiziaria. L’uomo, è stato inoltre sanzionato ai sensi del Codice della Strada per guida senza patente che comporta una pesante sanzione amministrativa unitamente al fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.

Infatti il codice della strada prevede per chi conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida una sanzione amministrativa da euro 5.100 a euro 30.599. La stessa sanzione si applica anche ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno.