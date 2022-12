Il riconoscimento per lo studio legale Mosetti e Compagnone.

Prestigioso riconoscimento a livello nazionale per lo studio legale Mosetti e Compagnone, con sedi a Udine, Gorizia e Trieste, in occasione del Legal Ranking City Edition 2022, grande evento multimediale dedicato ad Avvocati e Studi Legali Corporate dei Territori, tenutosi di recente a Milano, organizzato da Milano Finanza.

Lo studio MC Labor et Lex si è classificato primo nella categoria Studi Elite per il Triveneto, piazzandosi al top tra i dieci migliori studi dell’area nella practice del diritto del lavoro. La classifica è il risultato di una ricerca oggettiva elaborata da MF in collaborazione con PBV Monitor. I soci fondatori Mosetti e Compagnone sono stati inoltre classificati rispettivamente nella categoria “Elite” e “Best”, riservata ai professionisti della practice diritto del lavoro.

Un’ulteriore conferma per uno studio che nel corso del 2022 ha fatto incetta di riconoscimenti: premio “Best Practice Labour” alla quinta edizione della Legal Community Italian Awards nel mese di luglio; “super Studio” nei comparti Employment Law and Employment Litigation nella speciale classifica Legal Ranking 2022 dedicata al comparto Corporate degli studi specializzati in diritto del lavoro nel mese di maggio; menzione speciale tra gli studi legali dell’anno nella consueta lista stilata da Statista per il Sole 24 Ore nelle sezioni “Lavoro e Welfare” e “Eccellenze nelle Regioni – Nord” (sempre a maggio 2022).

“Chiudiamo un anno denso di soddisfazioni, ma anche di sfide, che abbiamo affrontato con la forza che ci deriva dalla competenza potenziata da un solido lavoro di squadra“, commentano i fondatori Giulio Mosetti e Daniele Compagnone, che attraverso la massima “Labor et Lex” esprimono la loro passione e il loro impegno alla ricerca dell‘eccellenza della professione forense nel diritto del lavoro.

Lo Studio MC è strutturato su tre sedi fisiche in Friuli Venezia Giulia, ma opera principalmente garantendo la propria e continuativa presenza in azienda. Questo metodo consulenziale. collaudato negli anni, assicura una migliore e più immediata comprensione delle criticità e, conseguentemente, una rapida risoluzione dei problemi. Lo Studio fornisce oggi questo tipo di consulenza in ambito giuslavoristico a oltre 500 aziende dislocate in tutto il nord Italia. Inoltre si pone continuativamente l’obiettivo di formare e informare il proprio team di professionisti e le imprese con le quali instaura un rapporto di consulenza continuativa.

Ogni anno, anche in collaborazione con altri partner, M/C Labor & Lex organizza più eventi formativi diretti a tutti gli operatori del mondo HR al fine di consentire a coloro che più da vicino vivono il mondo del lavoro di essere sempre aggiornati e pronti a soluzioni innovative che consentano il recupero della competitività e dell’efficienza produttiva.