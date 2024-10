Investito da un’auto, muore sul colpo: non aveva documenti

Pedone investito tra Udine Sud e Pavia di Udine.

Incidente fatale, nella tarda serata di lunedì 14 ottobre, intorno alle 22.30 quando un’automobile, condotta da un giovane friulano di 23 anni, ha investito un pedone lungo la ex strada provinciale 2, l’arteria che collega la zona di Paparotti, a sud di Udine, con il centro abitato di Pavia di Udine. L’automobilista si è fermato immediatamente per prestare soccorso. Nonostante l’intervento tempestivo del personale medico, però, il pedone è deceduto poco dopo l’impatto.

L’identità della vittima non è stata ancora confermata con certezza: l’uomo, infatti, non aveva con sé documenti di riconoscimento e le procedure di identificazione sono tuttora in corso. Nella giornata di oggi, martedì 15 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Udine cercheranno di ottenere ulteriori conferme consultando le banche dati pubbliche e procedendo con verifiche negli uffici competenti.