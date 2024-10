Addio a Ivano Bosdaves: calciatore friulano, giocò nell’Udinese degli anni ’60

Ivano Bosdaves si è spento a 79 anni.

Si è spento a 79 anni Ivano Bosdaves, ex calciatore dell’Udinese degli anni ’60 e poi allenatore di diverse squadre giovanili. Originario di Passons, frazione di Pasian di Prato, era noto per il suo amore per il calcio, che aveva praticato e insegnato per tutta la vita. Dopo aver militato ai massimi livelli in Serie A, aveva scelto di trasmettere la sua passione ai giovani, allenando squadre dilettantistiche come la Pasianese Passons Calcio, l’Udinese e il Pagnacco.

Formatosi nel vivaio dell’Udinese negli anni Sessanta, Bosdaves debuttò in Serie B a soli 19 anni, mettendosi in luce come ala sinistra. Dopo due stagioni in bianconero, passò alla SPAL di Paolo Mazza, allora in Serie A, e successivamente al Napoli, intervallando la sua esperienza partenopea con un prestito al Brescia. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie dell’Atalanta, del Foggia, e concluse la sua esperienza calcistica tra Prato e Riccione in Serie C.

Dopo il ritiro dai campi, Bosdaves scelse di dedicarsi alla crescita dei giovani calciatori. Come allenatore, si distinse soprattutto a livello giovanile, ottenendo anche la prestigiosa “Panchina Verde” negli anni Novanta. Viveva a Fagagna. Era una persona riservata, lontana dai riflettori tanto che, per rispettare le sue volontà, la famiglia ha dato notizia della sua morte solo a cremazione avvenuta.

Numerosi sono stati i messaggi di affetto e riconoscenza per Ivano Bosdaves, soprattutto da parte di chi lo aveva conosciuto nel mondo del calcio giovanile. Bosdaves lascia la moglie Carmen e il figlio Marino, oltre a un’eredità calcistica che continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto.