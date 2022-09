Il cacciatore ha avvisato i colleghi via radio.

È in corso dalle 18 circa un intervento di ricerca che coinvolge i soccorritori della stazione di Udine – Gemona del Soccorso Alpino per un cacciatore in difficoltà nella zona di Borgo Pecol – Forame di Attimis. L’uomo ha avvisato i colleghi via radio, dicendo di essersi perso.

La zona ha scarsa copertura di rete. I tecnici della stazione pare lo abbiano raggiunto ma l‘intervento è ancora in corso perché la zona è impervia.