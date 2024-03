Perde il controllo dell’auto e finisce nel campo, feriti padre e figlio

Incidente a San Lorenzo di Fiumicello, feriti padre e figlio.

Escono di strada con l’auto e finiscono nel campo: feriti padre e figlio, illesa una terza persona. L’incidente è accaduto nella tarda serata di ieri, domenica 17 marzo, a San Lorenzo di Fiumicello, in località Palazzato.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto intorno alle 22.30 l’auto, con a bordo tre persone, ha improvvisamente perso il controllo, per cause ancora da accertare, mentre procedeva in direzione Fiumicello, finendo nel campo a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco. Ad avere la peggio sono stati padre e figlio: sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Monfalcone e Palmanova. Illesa la terza persona a bordo dell’auto.