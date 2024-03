San Vito al Tagliamento, una donna di 48 anni ospite da amici vuole denaro per andarsene: arrestata badante.

Una donna in difficoltà, senza una casa e senza lavoro, una situazione al limite della disperazione che è sfociata in una lite tra connazionali, e poi è degenerata fino a una denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista è una cittadina moldava di 48 anni, ospite di una famiglia di connazionali a San Vito al Tagliamento.

Fino a quando quella stessa famiglia ha detto alla donna che non poteva più stare in casa loro. La 48enne, presa dalla disperazione, ha preteso 500 euro per lasciare l’abitazione dei connazionali. La tensione è salita alle stelle e la situazione è degenerata in una lite che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nonostante gli sforzi di contenimento, la donna ha sferrato calci a uno dei carabinieri presenti, fino all’arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e tentativo di estorsione.

La donna, che come racconta Il Gazzettino ha trascorso anni in Italia lavorando come badante, si trova ora in una situazione di grande precarietà. Le sue difficoltà sono state evidenti anche in un precedente episodio, quando una visita al Centro provinciale per l’impiego è sfociata in un acceso confronto con gli operatori, che ha richiesto anche in quel caso l’intervento dei carabinieri per riportare la calma.

Poi, lo scorso sabato mattina, il nuovo scontro con i connazionali che l’avevano temporaneamente ospitata, culminando nell’arresto della 48enne e nel suo trasferimento nella casa circondariale di Trieste.