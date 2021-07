L’auto capottata a Mariano del Friuli.

Grave incidente stradale questa mattina a Mariano del Friuli. Erano le 8.40 quando, per cause in corso di accertamento, un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, finendo per capottarsi. E’ successo sulla Sr305.

Dopo l’allarme dato da alcuni automobilisti in transito, sono subito scattati i soccorsi, inviati dalla centrale Sores Fvg. Due i feriti, entrambi gravi e portati in ospedale in codice rosso, uno in quello di Udine con l’elisoccorso, l’altro nel nosocomio di Cattinara.

Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco di Gorizia e i carabinieri di Gradisca d’Isonzo.

