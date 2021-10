Il grave incidente in località Casali Cotterli a Moimacco.

Grave incidente della strada nella tarda mattinata a Moimacco. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’auto – un anziano del luogo – avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un albero.

Il sinistro, le cui cause sono in fase di accertamento, si è verificato poco prima delle 13 in località Casali Cotterli, sulla “ciclabile” tra Moimacco e Remanzacco. Dopo lo schianto, è stato subito dato l’allarme. Sul posto sono prontamente giunte l’automedica e un’ambulanza inviati dalla centrale Sores per prestare i primi soccorsi: l’uomo è gravissimo.

Sul posto i carabinieri di Remanzacco e i vigili del fuoco di Udine.

