Il ciclista soccorso dopo la caduta con la bici in Friuli.

Paura nel primo pomeriggio di oggi per un ciclista in Friuli. È successo dopo le 14 in località Bardastale, in comune di Polcenigo, lungo il sentiero Cai 981.

L’uomo si è procurato la frattura della clavicola dopo aver perso il controllo della sua mountain bike. Sul posto l’elisoccorso regionale, i vigili del Fuoco e la stazione di Pordenone del Soccorso alpino.

