Incidente a Porcia

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto oggi a Sant’Antonio di Porcia, in via Mamaluch, in zona industriale.

Stavano viaggiando tutte a bordo di una vettura quando il conducente, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della macchina che è andata a schiantarsi contro un muretto. Attivati dal numero unico di emergenza Nue 112, gli infermieri della Sores Fvg hanno inviato sul posto automedica e ambulanza provenienti da Pordenone.

Al loro arrivo le tre persone si trovavano già all’esterno della vettura. Sono rimaste ferite in maniera non grave e sono state trasportate all’ospedale di Pordenone in codice verde, quindi non in pericolo di vita. Allertati anche i Vigili del fuoco che, dal Comando di Pordenone, sono intervenuti per la messa in sicurezza dello scenario.