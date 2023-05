Intervento di soccorso sul Monte Zisilin a Taipana.

È stata ritrovata e ricondotta a valle l’escursionista dispersa che aveva chiamato il Nue112 poco prima delle 12 e 30 riferendo di aver smarrito la traccia del sentiero durante la salita al Monte Zisilin, nelle Prealpi Giulie.

La donna, una pordenonese di 42anni, proveniva dal Sentiero del Gorgons e stava percorrendo l’ultimo tratto verso la cima del Zisilin quando si è ritrovata “incrodata”, ovvero bloccata in un tratto difficile dal quale non sapeva più proseguire né tornare indietro, in prossimità di un salto su roccette sul versante nord. Il punto in cui si è bloccata è quello segnato sulla cartina con la quota di 894 metri.

Quattro tecnici della stazione di Udine Gemona del Soccorso Alpino, allertati dalla Sores, si sono portati a piedi in mezzora fino al punto in cui si trovava e dopo averla raggiunta hanno sistemato una corda fissa come passamano per aiutarla nel tratto più impervio assicurandola con un’altra corda per accompagnarla nuovamente sul sentiero. L’intervento si è concluso poco prima delle 16.