Il picchetto dei no pass al Pignarul di Pagnacco.

C’era anche un picchetto di no pass al Pignarul “dissidente” di Pagnacco. A raccontare la loro presenza, ma anche il rito propiziatorio, è stato il gruppo “Fuochi di resistenza – Cittadini per il cambiamento” con una diretta sui social.

Erano “centinaia di persone“, dice il no pass che ha promosso la diretta, anticipando l’appuntamento di domani in Piazza I maggio a Udine per chiedere la sospensione delle norme, a dir loro, “anticostituzionali”.

Immancabile, nel finale, il riferimento alle norme e alle decisioni del governo Draghi per fronteggiare la pandemia da Covid.

