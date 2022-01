Il raduno per la legalità costituzionale in piazza a Udine.

Un ritrovo dei “dissidenti” alla gestione della pandemia, che raggruppa no vax, no pass e quelli in generale contrari a ogni imposizione governativa. È quello che andrà in scena venerdì 7 gennaio a Udine, a partire dalle 10 in piazza I Maggio.

Gli organizzatori di Costituzione in azione lanciano l’appello di “Adunata per il ripristino della legalità costituzionale“. Il raduno, spiegano ancora, ha lo scopo di “pretendere fedeltà al giuramento sulla Costituzione da parte dei Prefetti e di tutte le autorità governative, disapplicando in autotutela le norme anticostituzionali, come venne già loro richiesto nel novembre 2020 e ribadito il 15 ottobre 2021 al Prefetto di Udine”.

Al ritrovo dovrebbero partecipare manifestanti non soltanto dal Friuli, ma dall’intera regione, per far sentire ancora una volta la loro voce del dissenso.

