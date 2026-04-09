Coppia di evasi fermata a Reana: in auto avevano mazze di ferro e un taglierino

Dovevano essere chiusi in casa, ma giravano per Reana del Rojale con un piccolo arsenale nel bagagliaio. Una coppia, uomo e donna con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è stata intercettata dalla Polizia Locale durante un normale controllo del territorio lo scorso 7 aprile.

L’alt e la scoperta dell’evasione

Quando gli agenti hanno intimato l’alt al veicolo, non immaginavano di trovarsi di fronte a due persone che, per legge, non avrebbero nemmeno dovuto varcare la soglia della propria abitazione. Dagli accertamenti è emerso immediatamente che entrambi erano sottoposti alla misura della detenzione domiciliare. La “libera uscita” non autorizzata è costata a entrambi una denuncia per evasione.

Mazze e taglierino nell’abitacolo

I guai però non sono finiti qui. Ispezionando l’auto, gli agenti della Polizia locale di Reana hanno trovato mazze in ferro e un taglierino, strumenti di cui i due non hanno saputo giustificare il possesso. Il materiale è stato sequestrato e la coppia è stata deferita anche per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.

Guida senza patente e mezzo non revisionato

A peggiorare ulteriormente la situazione è stata la posizione della donna al volante: oltre a essere evasa, guidava con la patente sospesa. Il mezzo è risultato inoltre sprovvisto di revisione, facendo scattare le pesanti sanzioni previste dal Codice della strada. L’operazione della Polizia Locale chiude il cerchio su una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza urbana della zona.