Auto contromano a Pordenone per la fuga dopo un furto

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Pordenone: a provocarlo, un’auto che ha imboccato contromano viale Dante ed è andata a sbattere contro un’altra vettura, bloccando il traffico.

A quanto pare, sul mezzo in contromano erano in fuga alcune persone dopo aver compiuto un furto in via Piave a Torre di Pordenone. Stando alle prima informazioni, uno dei malviventi è stato preso mentre si stanno cercando i complici (che forse erano due), in particolare nella zona del Parco Galvani.

Sul posto sono intervenuti Polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118.