Pordenonese sotto attacco, raffica di furti nelle abitazioni

Raffica di furti nelle abitazioni del pordenonese, tra Cordenons e Sacile.

Raffica di furti nelle abitazioni del pordenonese. A Cordenons, sabato scorso, si è registrata un’autentica ondata di furti, sei in altrettante abitazioni. Simile, in tutti i casi, il modus operandi, con i ladri entrati nelle case dopo aver forzato una finestra, e lasciando prima della fuga poche tracce del loro passaggio.

Le residenze colpite si trovano nelle zone di via del Monè, via Trevisit, via Pasqualini e via Martiri della Libertà. I furti sono stati fatti nel pomeriggio, tra le 14.30 e le 20.30, sei ore che hanno visto altrettante intrusioni. Nessun residente si trovava in casa durante gli eventi. I padroni di casa si sono resi conto di quanto accaduto solamente al loro rientro, scoprendo i cassetti rivoltati e il contenuto sparso per le stanze.

Al momento, non è stata effettuata una stima precisa del bottino, ma si presume che gioielli e oggetti di valore siano le vittime principali delle razzie. Le indagini sono in corso da parte della polizia, con la Squadra Mobile al lavoro per raccogliere informazioni utili a individuare i colpevoli.

Cordenons non è però l’unico luogo ad aver subito furti di questo genere: episodi simili sono stati segnalati ai carabinieri a Tamai di Brugnera e Sacile. Anche qui, l’assenza dei residenti ha favorito le intrusioni. Gli inquirenti stanno lavorando per collegare i casi e identificare i responsabili.