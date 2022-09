L’uomo è precipitato con il deltaplano subito dopo il decollo.

Tra le 13 e le 14 e 45 circa si è svolto un intervento di soccorso sul Monte Valinis per un uomo precipitato con il deltaplano poco dopo il decollo.

L’uomo, un pilota di nazionalità polacca di 40 anni, ha perso il controllo del velivolo a causa del vento da nord che lo ha spinto verso il basso. A soccorrerlo è stato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha sbarcato il personale sul posto e ha provveduto a stabilizzarlo e imbarellarlo per imbarcarlo e condurlo all’ospedale di Pordenone. Per lui un forte trauma alla schiena.

Al campo base erano pronti a intervenire a supporto delle operazioni i tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino.