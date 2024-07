Fortunatamente il 26enne è rimasto illeso.

La stazione si Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta tra le 14.30 e le 17 nei pressi della località Dolina, sotto il Monte Carso, per soccorrere un parapendista rimasto impigliato sui rami di una pianta.

L’uomo, un ventiseienne di Trieste, fortunatamente rimasto illeso, ha avuto una improvvisa perdita di quota ed è caduto in una zona molto vegetata rimanendo sospeso con la vela a 15 metri da terra. La Sores ha allertato I soccorritori che si sono portati, in dieci, sul.punto fornito dalle coordinate. Un tecnico si è arrampicato con gli specifici ramponi sulla.pianta raggiungendo il pilota. Dopo averlo sganciato dalla vela e averlo assicurato, questi è stato calato in salvo a terra.

Anche la sua vela è stata recuperata dai soccorritori, tra i quali c’erano due infermieri e un tecnico di elisoccorso pronti ad ogni evenienza. La Sores aveva allertato anche il 118 ma non è stato necessario far intervenire l’ambulanza.