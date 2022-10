Un camion ha preso fuoco sulla A23

Un mezzo pesante che trasportava giornali ha preso fuoco, poco prima delle 13:30, sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio. E’ quindi stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba in direzione del Confine di Stato.

Per fortuna, non si registrano feriti. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le Pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia.

All’interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e si sta facendo defluire la coda attraverso la terza corsia. Chi viaggia verso Tarvisio deve uscire obbligatoriamente a Carnia e può rientrare in autostrada a Pontebba, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.