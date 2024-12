Proprietari fuori per Natale, raffica di furti nelle case: bottino da 100mila euro

Furti nelle case durante le festività di Natale.

Natale amaro per diversi residente del Medio e Basso Friuli: in questi giorni, infatti, i ladri hanno messo a segno diversi furti per un bottino complessivo che supera i 100 mila euro. Il colpo più grosso a Pozzuolo del Friuli, dove una donna (classe 1963) ha trovato la sua casa completamente svaligiata. I malviventi hanno sottratto orologi, monili in oro e borse griffate per un valore stimato attorno agli 80mila euro.

Un altro colpo è stato messo a segno a Gorgo di Latisana, dove un uomo (sempre classe 1963) è stato derubato di 4mila euro. Terzo furto ai danni di un 50enne a cui sono stati sottratti gioielli in oro e orologi (danno da quantificare). In tutti i casi, i ladri sono entrati forzando un infisso, approfittando dell’assenza dei proprietari, tra il 22 e il 23 dicembre.

Infine, a Mereto di Tomba, una donna è stata vittima di un furto avvenuto il 25 dicembre, tra le 10 e le 22. Anche in questo caso, i ladri si sono introdotti nell’abitazione forzando il portone d’ingresso e hanno sottratto una motosega e diversi monili in oro, per un valore complessivo di circa 20.000 euro. Le indagini sono in corso, con i carabinieri delle stazioni locali impegnati a ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.