Premiate a Udine migliori pratiche aziendali in materia di welfare.

Sono sette le aziende premiate dal progetto regionale PerCorsi Fvg2 come migliori pratiche su sicurezza, responsabilità sociale e welfare aziendale. Si tratta di Savio Macchine Tessili Spa come Grande Impresa e di Gianfranco Savani Srl come Piccola e Media Impresa per la categoria Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Cinque invece le aziende premiate per la categoria Rsi e welfare aziendale: Braida Srl per il settore Ambiente, Conceria Pietro Presot Srl per la qualità del lavoro e il welfare aziendale, CiviBank per le iniziative a favore del territorio e della società, Pomis s.s. Società Agricola per la qualità delle relazioni con il mercato, Brovedani Group SpA per l’impegno nella direzione e governance aziendale in ottica responsabile.

Il premio è stato consegnato nell’auditorium regionale di Udine durante la cerimonia di premiazione del progetto “PerCorsi in Fvg 2 – Percorsi per la salute, la sicurezza e la qualità della vita lavorativa in Friuli Venezia Giulia”, iniziativa cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del Por, con capofila Ires Fvg Impresa Sociale, in collaborazione con la Regione.

“L’iniziativa aveva l’obiettivo di diffondere conoscenze e metodologie utili a promuovere e valorizzare una cultura della sicurezza sul luogo del lavoro e, in generale, della qualità della vita lavorativa – spiega Chiara Cristini, ricercatrice Ires e responsabile del progetto –; in quasi due anni di attività, abbiamo coinvolto oltre 1.100 tra lavoratori, stakeholder e aziende in oltre 70 seminari e workshop realizzati sul territorio e online”.

