Le indagini sulla morte di Daniel Tafa.

La Procura della Repubblica di Pordenone ha avviato un’indagine sulla tragica morte di Daniel Tafa, il giovane operaio di 22 anni morto a seguito di un incidente sul lavoro a Maniago. Sono quattro le persone che risultano indagate con l’accusa di omicidio colposo.

L’atto, come precisato dagli inquirenti, rientra nelle garanzie difensive in vista dell’autopsia, prevista per martedì 1 aprile. Tra gli indagati figurano il proprietario dell’azienda, un imprenditore torinese, il responsabile della sicurezza e direttore dello stabilimento, il perito che ha verificato le attrezzature della fabbrica e un tecnico che ha certificato il corretto funzionamento del macchinario coinvolto nell’incidente. Le accuse mirano a chiarire eventuali negligenze nella gestione della sicurezza sul lavoro all’interno del sito produttivo.

Il lutto cittadino in ricordo di Daniel Tafa

Oggi il Comune di Vajont deciderà per la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle esequie del giovane operaio. La discussione avverrà durante la seduta del Consiglio comunale, che era stata già convocata per questa sera.