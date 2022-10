La 13enne era Milano con la famiglia quando è stata molestata

Una ragazzina friulana 13enne è stata molestata a Milano: mentre era in gita con i genitori, uno sconosciuto l’ha avvicinata e palpeggiata con forza sul sedere.

La giovane, che era accanto al padre, ha iniziato a urlare e a piangere, indicando l’uomo responsabile della molestia. Il padre, un imprenditore della bassa friulana, ha inseguito l’uomo e lo ha fermato in piazza Duomo. Chiamata la Polizia di Stato, è intervenuta una volante che ha preso in consegna l’uomo, un 27enne italiano. Sul posto è intervenuta anche la sicurezza di Atm (l’azienda di trasporti milanese) dato che il fatto è accaduto nell’area della metropolitana.

A rendere noto l’accaduto è lo Studio Legale Tutino di Udine, che rappresenta la famiglia. Anche la Squadra Mobile della Questura di Udine è stata interessata e questo pomeriggio ha sentito la minore, scossa da quanto accaduto, alla presenza dello psicologo per i dettagli e delle formalità di rito.

“Non ho esistano un secondo per rincorrere e fermare l’uomo – ha raccontato il padre della ragazzina -; mia figlia era sconvolta, voglio ringraziare la Polizia di Stato di Milano e Udine per la tempestività con cui sono intervenuti e per come ci hanno trattato , eravamo fuori casa e spaesati per il fatto subito. Invito i genitori e tutti i ragazzi a segnalare ogni situazione sospetta che si presenta senza lasciare impuniti fatti del genere, confidatevi con i genitori è importante”.