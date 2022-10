Auto esce di strada e abbatte la recinzione: ferita una donna

L’incidente tra Basaldella e Campoformido

Intorno alle 11 di oggi gli infermieri della centrale Sores hanno coordinato un intervento di soccorso per un incidente stradale accaduto lungo la ex Sp89, tra Basaldella e Campoformido.

Per cause al vaglio dei carabinieri, interventi per rilievi e viabilità, la conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finita fuori strada, abbattendo parzialmente una recinzione.

La conducente è stata tempestivamente soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza che l’ha trasportata in ambulanza per accertamenti: fortunatamente ha riportato solo lievi lesioni. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.