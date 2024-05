Rapina a Udine, entra nel negozio armato di coltello e si fa dare l’incasso

Rapina questo pomeriggio a Udine.

È entrato brandendo un coltello. Si è avvicinato alla cassa, accanto ai clienti. Non ha dovuto dire molto parole. Il titolare ha capito subito che si trattava di una rapina e ha aperto la cassa per consegnargli il denaro. Ancora paura e delinquenza in zona stazione a Udine.

La rapina è stata messa a segno, questo pomeriggio, poco dopo le 16, in un alimentari etnico di via Leopardi. Il malvivente, uno straniero di cui sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine, dopo aver afferrato il contante si è dileguato, davanti agli occhi attoniti dei presenti. L’ennesimo caso di violenza, quindi, che sottolinea quanto il quartiere necessiti di una maggiore attenzione.