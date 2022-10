Crescono i reati contro i minori

C’è un dato allarmante per il Fvg: l’aumento dei reati nei confronti dei bambini. Il quadro emerge dal Dossier indifesa di Terre des Hommes che ha pubblicato i numeri elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale.

In Italia, nel 2021, ci sono stati 6.248 casi di violenze e maltrattamenti (di cui oltre 1.200 di violenze sessuali) verso i minori, con un balzo drammatico dell’8 per cento rispetto all’anno precedente e dell’89 per cento rispetto al 2004.

Tra questi, sono 152 quelli commessi nella Regione Friuli-Venezia Giulia, aumentati del 6 per cento rispetto al 2020: si tratta di 65 casi di maltrattamenti (+23 per cento dal 2020) e 27 violenze sessuali (erano 27 anche nel 2020, ma nel 2021 sono aumentate le violenze sessuali aggravate), queste ultime nell’89 per cento dei casi su bambine e ragazze (24).

“Nel 2021 si assiste, per quasi tutti i reati analizzati, a un incremento dal 2020, anno tuttavia particolare perché segnato dalle restrizioni legate alla pandemia. Dai dati emerge un fenomeno non marginale e molto grave per le conseguenze sullo sviluppo psico-fisico delle vittime – ha dichiarato nel rapporto di Terre des Hommes Stefano Delfini, direttore del Servizio Analisi Criminale -. E’ quindi necessario prevenire e contrastare i reati e che tutti gli attori, istituzionali e non, agiscano in sinergia a sostegno delle vittime”.

Terre des Hommes esprime la speranza che gli aumenti rilevati siano il frutto dell’emersione di quello che Delfini chiama, giustamente, il “numero oscuro dei casi non denunciati”. Ciò in riferimento anche a una possibile maggior conoscenza della legge 69/2019, cosiddetta “Codice Rosso”, contro la violenza domestica e di genere e all’azione sul territorio delle Forze di polizia.