I soccorsi a Forni di Sopra.

Una donna di 33 anni è stata soccorsa questa mattina dopo aver smarrito la traccia del sentiero a Forni di Sopra. La donna faceva parte di una comitiva ma aveva un ritmo più lento e, d’accordo con i compagni, ha deciso di fermarsi e fare un percorso alternativo, dopo aver ricevuto indicazioni sull’itinerario da seguire.

Dopo essere rimasta sola però la donna ha sbagliato percorso, finendo fuori traccia. Il gruppo era partito da Chiandarens questa mattina percorrendo il sentiero 367 e nel tornare indietro lei si è diretta invece verso il 371, perdendo la traccia ad una quota di circa 1000 metri su terreno impervio. La zona è caratterizzata da ghiaioni e soggetta a dilavamenti che possono far smarrire la traccia corretta. recentemente il sentiero era stato sistemato ma le piogge torrenziali modificano continuamente il tracciato.

Attivata dalla Sores, la stazione di Forni di Sopra che ha ricevuto le coordinate e si è messa in contatto telefonico con la donna. La donna ha fornito una descrizione del punto in cui si trovava e in venticinque minuti il capostazione è riuscito a raggiungerla, portandosi in quota per un tratto con il fuoristrada e poi percorrendo un tratto a piedi.