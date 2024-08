Addio a Edi Colaoni, sindaco di Reana del Rojale per 10 anni

Edi Colaoni è stato sindaco di Reana del Rojale dal 2004 al 2014.

Lutto in Friuli per la scomparsa di Edi Colaoni, già sindaco di Reana del Rojale dal 2004 al 2014. Laureato in giurisprudenza, dipendente di Autovie Venete, Edi Colaoni era stato per anni un punto di riferimento nell’amministrazione comunale di Reana del Rojale, iniziando il suo impegno da consigliere e assessore nel 1999. Aveva poi ricoperto la carica di consigliere di amministrazione in diverse realtà del territorio dal Ditedi (il Distretto delle tecnologie digitali), alla Net Spa, al Cafc (il Consorzio acquedotto Friuli Centrale) di cui era stato anche vicepresidente.

Parte attiva in tanti sodalizi locali, pro loco di Reana del Rojale, Acli e Anac, Edi Colaoni era iscritto anche all’albo dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia. “Ci lascia un amministratore competente, profondamente impegnato per il territorio e la sua gente. Alla famiglia e ai sui cari un sincero messaggio di vicinanza in questo doloroso momento”, ha commentato il presidente Mauro Bordin esprimendo il cordoglio personale e di tutto il Consiglio regionale.