Violenta rissa in via Leopardi a Udine, interviene la polizia

Rissa intorno alle 17 di oggi in via Leopardi a Udine.

Una violenta rissa è scoppiata intorno alle 17 di oggi in via Leopardi, nel cuore di Udine. Secondo una prima ricostruzione sono stati coinvolto diversi giovani stranieri e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine locali.



Una scena che ha creato panico apprensione tra i residenti e i passanti. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia locale di Udine, per sedare la rissa e riportare la calma nella zona. Secondo il racconto dei testimoni, i giovani coinvolti sono fuggiti prima dell’arrivo degli agenti. Restano però le macchie di sangue sull’asfalto, a testimoniare la violenza dello scontro.