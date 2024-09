Un passante lo nota nei campi: ritrovato il Doblò rubato al Comune di Lusevera

Ritrovato il Fiat Doblò del Comune di Lusevera.

Un passante lo ha notato stamattina in mezzo ai campi nella zona di Zompicchia e, forse perché aveva letto la notizia o forse perché lo stemma del Comune lo ha insospettito, lo ha segnalato ai carabinieri di Codroipo: è stato ritrovato oggi il Fiat Doblò rubato tra mercoledì e giovedì a Lusevera.

Il mezzo, di proprietà del Municipio, è stato restituito in buone condizioni. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre, infatti, i ladri erano riusciti a entrare nel magazzino comunale, dopo aver forzato una finestra, facendo incetta di attrezzature per la manutenzione del verde (come decespugliatori, tagliasiepi, soffiatori).

Avevano portato via anche il Doblò, usato probabilmente per trasportare la refurtiva. Il veicolo, essendo di proprietà del Comune di Lusevera, ne portava lo stemma, cosa che non poteva certo passare inosservata. I malviventi, quindi, se ne sono liberati velocemente.