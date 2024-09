Alla San Marco di Gradisca d’Isonzo.

Si avvicina l’appuntamento con l’eccellente colazione offerta da La San Marco Caffè in Azienda, nella sua sede di Gradisca d’Isonzo. Il 5 ottobre dalle 9 alle 13 chiunque potrà partecipare gratuitamente alla visita guidata dalla fabbrica dell’azienda leader nella produzione di macchine per il caffè e terminare il tour con un caffè espresso offerto dall’Azienda e accompagnato dai pasticcini dei maestri pasticceri di Etica del Gusto, partner dell’iniziativa.

Dove nascono le celebri macchine per il caffè esportate in tutto il mondo? Qual è il loro processo produttivo? Cosa mantiene ancora vivo il mito della macchine a leva? L’emozione di vedere una macchina de La San Marco sul set dell’ultimo film di Keanu Reeves? Tutto questo e molto di più sarà spiegato e raccontato durante la visita guidata in fabbrica.

L’evento dal titolo “Gradisca un caffè, o un caffè a Gradisca?” È la seconda edizione dell’iniziativa “porte aperte” ideata in occasione della giornata internazionale del caffè che ricorre il 1^ ottobre. Per congedare gli ospiti che vorranno approfondire la loro conoscenza nel mondo del caffè, La San Marco ha preparato anche un gadget, un regalo emblema della secondo bevanda più bevuta al mondo, il caffè appunto.

Tutti possono partecipare ed è sufficiente registrarsi alla pagina web dedicata https://lasanmarco.com/gradisca-un-caffe/. “Sarà un grande piacere per La San Marco poter ospitare chi vorrà conoscerci più da vicino – racconta Nocera -. L’open day è un modo per raccontarci al territorio e rendere merito a tutti i nostri collaboratori che hanno contribuito alla crescita dell’azienda oggi e in passato, nei suoi 104 anni di storia”.