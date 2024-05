Udine, ruba una borsa da un’auto in sosta con a bordo un bimbo di sei anni: condannato 25enne.

Aveva rubato una borsa da un’automobile in sosta in zona Borgo Stazione, a Udine. Solo che dentro quell’auto, proprio in quel momento, c’era anche un bambino di 6 anni. Per questo il giudice del tribunale di Udine ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione un cittadino iraniano di 25 anni, residente a Maniago, responsabile del furto.

Il furto risale al luglio del 2023. Il 25enne, assieme a una ragazza di 21 anni, approfittò dell’auto lasciata in sosta per qualche minuto in via Roma, aperta, da una donna, che aveva lasciato a bordo dell’auto il nipote di 6 anni. Il 25enne prese la borsa, che conteneva 95 euro, dal sedile e si dileguò.

Il giudice, dopo averlo condannato a 2 anni e 4 mesi, ne ha anche disposto il trasferimento nel luogo del rimpatrio e l’espulsione. Il difensore del 25enne ha annunciato di voler fare ricorso.