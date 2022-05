Ruba i surgelati dalla casa del vicino, condannato in tribunale

Due condanne in pochi giorni per un 48enne: furto di surgelati, stalking e tentato furto.

Condannato a un anno e 10 mesi di reclusione per aver rubato tre confezioni di surgelati dalla casa di un vicino. Niente male quanto successo a C.Z., un 48enne di Campolongo Tapogliano, che come riferisce il Messaggero Veneto si è visto comminare la pena per essersi appropriato delle tre confezioni di cibo, rigorosamente preparato in casa, e custodito nella rimessa di un conoscente.

A dire il vero l’uomo non pare essere nuovo a simili imprese. Visto che nel giro di pochi giorni, oltre alla condanna per il furto di surgelati, ne ha collezionata un’altra, di un anno e 2 mesi, per stalking, danneggiamento, tentata violazione di domicilio e tentato furto, questa volta a danno di parenti. Ovvero, aveva tentato di introdursi nella casa della sorella, del cognato e del nipote. Ma anche in quel caso gli era andata male.

Due condanne, quindi, alla quale aggiungere quella a 6 mesi e 15 giorni per resistenza a pubblico ufficiale, e senza contare il pagamento di 5mila euro di danni al cognato, costituitosi parte civile. Rimane da accertare il motivo dell’accanimento verso i parenti, dovuto a quanto sembra a una questione di eredità.

