Sanità e assistenza in Fvg? Tra le migliori d’Italia, ecco chi lo dice

I “voti” a sanità e assistenza in Fvg

In Fvg, la sanità, e in generale lo stato sociale garantito dalla Regione, è uno dei migliori d’Italia. A dirlo è il Welfare Italia Index 2022, report frutto del lavoro di Unipol e The European House – Ambrosetti, che vede la nostra regione terza in tutto il Paese.

A precederla ci sono solo la Provincia Autonoma di Trento (con 81,3 punti), quella di Bolzano (con 78,7 punti); poi tocca al Fvg, medaglia di bronzo, con 77,4 punti, migliorando di due posti la sua posizione rispetto all’Index del 2021, sorpassando Emilia Romagna e Lombardia. La classifica deriva dall’analisi di 22 fattori e vengono valutati sia gli aspetti legati alla spesa in welfare sia quelli legati ai risultati che questa spesa produce.

Per quanto riguarda la spesa investita in welfare, il Fvg si piazza secondo con un punteggio di 75,5 rispetto alla Provincia di Trento che è prima con 78,4 punti. Tra gli indicatori di spesa si segnala il netto miglioramento del Friuli Venezia Giulia nella spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido, più che raddoppiata rispetto alla rilevazione precedente (passando da 4.474 Euro a 9.210 Euro). Nell’ambito invece dell’efficienza della spesa, la nostra regione è quarta con 79,3 punti (preceduta, oltre che da Trento e Bolzano, anche dall’Emilia Romagna).