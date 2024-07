Incidente tra auto e moto a Gemona, grave 17enne.

Schianto tra auto e moto nella serata di ieri, domenica 14 luglio, a Gemona: secondo quanto ricostruito i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Zorutti. Da chiarire la dinamica dell’incidente.

L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di soli 17 anni, sbalzato dall’urto a diversi metri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il 17enne è stato stabilizzato sul posto per essere poi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi.