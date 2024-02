I risultati delle prime analisi sullo schianto della Freccia Tricolore a Caselle.

Era il pomeriggio del 16 settembre 2023 quando a Caselle (Torino), la Freccia Tricolore condotta dal pilota friulano Oscar Del Do’ si schiantò a terra e prese fuoco: lui si salvò, ma nell’incidente perse la vita una bimba di 5 anni, Laura Origliasso, che, con la famiglia, si trovava su un’auto lungo una delle strade limitrofe all’aeroporto.

La prima ipotesi circolata è stata che a causare l’incidente fosse stato un impatto con degli uccelli, il cosiddetto bird strike, ma dalla prima analisi sulla carcassa del velivolo arriva una novità: gli esperti nominati dalla Procura di Ivrea, che ha aperto un fascicolo come atto dovuto a carico del pilota per omicidio colposo e disastro aereo, non confermano questa teoria.

Gli esami sull’esterno del motore con il luminol, infatti, non hanno individuato tracce biologiche. Va detto comunque che si tratta solo di una prima analisi e ora il motore dovrà essere smontato per analizzarne l’interno.