Scivola e cade per 20 metri nel dirupo sul Monte Quarin

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Udine.

Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio per le ferite riportate dopo essere caduto in un dirupo per circa 20 metri mentre stava facendo una passeggiata sul Monte Quarin, a Cormons, con altre persone.

A dare l’allarme è stata una persona che si trovava con lui in quel momento. Grazie a un messaggio sms “FlagMe” inviato dagli operatori del Nue112 al telefono della persona che ha chiesto aiuto, è stato possibile individuare con estrema precisione il punto in cui si trovava l’uomo. Cliccando sul messaggio, infatti, si inviano le coordinate precise del punto in cui ci si trova; un servizio di grandissima utilità in particolare in aree impervie.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto immediatamente l’ambulanza proveniente da Cormons e l’elisoccorso.

L’uomo è stato raggiunto e quindi soccorso dagli equipaggi sanitari. È stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con a bordo il medico dell’elisoccorso. Attivati anche i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i volontari del soccorso alpino.