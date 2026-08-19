Scivola sulla Ferrata degli Alpini, recuperata con corde e imbragature

Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi, 19 agosto, l’intervento del Soccorso Alpino sulla Ferrata degli Alpini a Meduno, dove una donna statunitense della base di Aviano è rimasta ferita durante un’escursione.



La donna stava percorrendo la ferrata insieme ad altre tre compagne quando, a seguito di una scivolata, si è procurata una probabile frattura a una caviglia e una lussazione al ginocchio. Le sue condizioni e la posizione in cui si trovava hanno reso necessario l’intervento delle squadre di soccorso.

Otto soccorritori salgono lungo la ferrata

Sul posto sono intervenuti otto tecnici delle squadre di terra del Soccorso Alpino, che hanno risalito la ferrata fino a raggiungere l’escursionista. Alle operazioni hanno partecipato anche i Vigili del fuoco, impegnati nella giornata anche nell’intervento avvenuto a Tramonti.

Una volta raggiunta, la donna è stata immobilizzata con un tutore all’arto ferito. Dopo essersi consultati con il personale sanitario dell’ambulanza, i soccorritori hanno quindi iniziato la delicata manovra per riportarla a valle. L’escursionista è stata calata a braccia e con l’utilizzo delle corde, assicurata attraverso un triangolo di evacuazione, fino al punto in cui è stato possibile affidarla al personale sanitario dell’ambulanza per le successive cure.