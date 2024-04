Scivola sulla pista forestale a Illegio, soccorso un escursionista

L’uomo è scivolato e non era più in grado di proseguire.

Tra le 12 e le 14 circa la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza sono stati attivati dalla Sores su chiamata al Nue112 da parte di un gruppo di escursionisti del pordenonese perché uno di loro, un 75enne, si è procurato uno strappo muscolare.

L’uomo è scivolato mentre scendeva lungo la pista forestale con segnavia Cai 445 dal Bivacco Floreanini Cimenti, sopra l’abitato di Illegio, a quota 11000 metri. Non essendo più in grado di proseguire autonomamente, è stato raggiunto da quattro soccorritori con il mezzo fuoristrada e caricato a bordo per essere condotto a valle, dove c’era l’automobile parcheggiata, e in attesa dell’arrivo dei compagni di gita, i quali sono stati scortati a piedi, nel tratto rimanente, da due soccorritori.